اصطحاب أئمة والتزام الشركات.. بيان مهم من "السياحة" بشأن الحج 2024

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن مرور لجان بعثة الوزارة المتواجدة حاليًا بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية بمناطق كل من (العزيزية - مسفلة وجبل عمر –شبيكة وجرول - أجياد)، برئاسة سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري، على مقار إقامة حجاج السياحة ومقابلة العديد منهم للاطمئنان عليهم عقب وصولهم بسلامة الله للأراضي السعودية وقبل تصعيد الحجاج الى المشاعر المقدسة (منى – عرفات) لأداء مناسك الحج، في إطار الدور الرقابي والتنظيمي لوزارة السياحة والآثار.

وبحسب بيان "السياحة، الثلاثاء، تأكدت لجان الوزارة من التزام الشركات السياحية بالضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج السياحي لهذا العام، وكذلك التأكد من تنفيذ البرامج المتفق عليها مع حجاج السياحة، حيث تم مقابلة العديد من مشرفي الشركات المتواجدين بالمملكة وتم التأكيد عليهم بضرورة العمل على بذل قصارى الجهد لتوفير سبل الراحة للحجاج وتلبية طلباتهم والعمل على رعايتهم لحين عودتهم بسلام لأرض الوطن بعد الانتهاء من أداء المناسك.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي، أنه تم إبلاغ حجاج السياحة بأن جميع أعضاء بعثة وزارة السياحة والآثار المتواجدة حالياً بالمملكة العربية السعودية في خدمتهم وأنهم متواجدين لتلقى أي استفسارات أو شكاوى لديهم، مؤكدة على حرص الوزارة في ضوء توجيهات أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، على تقديم جميع التسهيلات للحجاج وتوفير مختلف سبل الراحة لهم وضمان تقديم خدمات متميزة لهم طوال فترة الحج، بجانب ضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير الموضوعة لضمان سلامة الحجاج.

وحرصاً على أداء الحجاج لمناسك الحج بصورة صحيحة، فقد مسقت الوزارة مع وزارة الأوقاف المصرية، حيث تم اصطحاب عدد من الأئمة والخطباء التابعين لوزارة الأوقاف المصرية، لمرافقة بعثة الحج السياحي، للقيام بعقد الندوات التوعوية والدينية لحجاج السياحة يومياً لتعريفهم بالمناسك والرد على كافة أسئلتهم واستفساراتهم الدينية لضمان صحة أداء مناسك الحج على الوجه الأكمل.