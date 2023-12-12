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BBC

حملة السيسي: استمرار عقد غرفة العمليات لمتابعة اليوم الثالث للانتخابات

10:38 ص الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

الانتخابات الرئاسية

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كتب- محمد نصار:

أصدرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بيانًا إعلاميًا بالتزامن مع بدء العملية الانتخابية في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر.

وأكدت الحملة، في بيانها، استمرار عقد غرفة عملياتها المركزية لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الثالث والأخير.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر على مدار 3 أيام بدأت الأحد الماضي 10 ديسمبر وتنتهي اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.

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