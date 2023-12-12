وزيرة البيئة: وضع الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر تحت مظلة الحماية الطبيعية

كتب- محمد نصار:

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في احتفالية الأعضاء الجدد بالقائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لمنطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، الذي نظمه المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لغرب آسيا والمنعقد بجناح الاتحاد الدولي لصون الطبيعة بالمنطقة الزرقاء من مؤتمر المناخ COP28 المنعقد بمدينة "إكسبو دبي".

وأشارت وزيرة البيئة، في كلمتها، إلى أن الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر تعتبر من أكثر الشعاب مرونة وتكيفًا مع التغيرات المناخية، وبمثابة جوهرة طبيعية للأجيال القادمة.

وأعلنت قيام مجلس الوزراء باتخاذ قرار بوضع كامل بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر بمصر التي لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية تحت مظلة الحماية الطبيعية، وتشكيل لجنة لوضع الاشتراطات والمقاييس الخاصة بذلك، على أن يتم الانتهاء من اللجنة خلال 6 أشهر ويتم الإعلان الرسمي عنه، وهو ما يدعم الرؤية المصرية فيما يخص حماية البيئة والموارد الطبيعية، والسياسات الخاصة بالحد من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.

وأوضحت أن الهدف من الاحتفالية هو تكريم الأعضاء المنضمين للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، والملتزمين بالمعايير العالمية للقائمة الخضراء، والتي تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية لمناطق محددة، مُشيرةً إلى أنه توجد بمصر محميتين وهما رأس محمد ووادي الحيتان ضمن القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة.

وتابعت وزيرة البيئة، أن مصر انضمت لاتفاقية التنوع البيولوجي قبل عام 2018، واستضافت مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي COP14 وساهمت في وضع الإطار العام للتنوع البيولوجي 2020 بمونتريال العام الماضي، كما تبذل مصر جهودًا كبيرة لتأكيد الارتباط بين موضوعات التنوع البيولوجي وتغير المناخ.