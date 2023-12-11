غرفة عمليات "الوطنية للصحافة" تشيد بأداء المؤسسات الصحفية القومية وإقبال المواطنين على الانتخابات

كتب- محمد أبو بكر:

واصلت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للصحافة، متابعة سير العملية الانتخابية لليوم الثانى، بمتابعة التغطيات الصحفية للعملية الانتخابية فى جميع محافظات مصر، من خلال شبكة المراسلين التابعين للصحف القومية والبوابات الإلكترونية.

وأكد المهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن تشكيل الهيئة لغرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية؛ هدفها رصد وتذليل أية عقبات تواجه الصحفيين أثناء تأدية عملهم.

وقال الشوربجى، وفق بيان للهيئة الإثنين، إن غرفة العمليات المشكلة برئاسة الدكتور أحمد مختار، وكيل الهيئة، وعضوية كل من وليد عبد العزيز، وأسامة أبو باشا، والشيماء عبدالإله، أعضاء الهيئة، ومروة السيسى، الأمين العام، يعملون على مدار اليوم من خلال التواصل مع قيادات المؤسسات الصحفية، وأيًضًا الصحفيين لرصد، ومتابعة سير العملية الانتخابية وأيضًا التناول الواقعي من خلال الصحف والمجلات والبوابات الإلكترونية.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة فى تواصل دائم مع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، موضحًا أنها لم تتلقى أية شكاوى من الصحفيين فى اليوم الثاني، وأن الشكاوى التى تم تلقيها خلال اليوم الأول تم حلها من خلال التواصل مع الجهات المسئولة.

وأشاد الشوربجى، بالإقبال الكبير للمصريين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن التنظيم الجيد أدى إلى سهولة الوصول إلى صناديق الاقتراع فى زمن قياسي، وهو الأمر الذي سيساعد على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنيين؛ للإدلاء بأصواتهم.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد مختار، وكيل الهيئة ورئيس غرفة عمليات الرصد والمتابعة، إن خطة العمل التى وضعتها الهيئة والتزام أعضاء الغرفة من الزملاء الأعضاء ساعد على سرعة التواصل مع مختلف المؤسسات القومية والبوابات الإلكترونية؛ لضمان استمرار العمل خلال هذه الفترة طبقًا لمعايير الالتزام بالمهنية والمصداقية.

للمزيد ومتابعة الانتخابات الرئاسية.. اضغط هنا