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BBC

إقبال كثيف من المواطنين في لجان عابدين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 -(صور)

05:34 م الإثنين 11 ديسمبر 2023
  • عرض 12 صورة
    إقبال كثيف من المواطنين بلجان عابدين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024
  • عرض 12 صورة
    إقبال كثيف من المواطنين بلجان عابدين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024
  • عرض 12 صورة
    إقبال كثيف من المواطنين بلجان عابدين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024
  • عرض 12 صورة
    إقبال كثيف من المواطنين بلجان عابدين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024
  • عرض 12 صورة
    إقبال كثيف من المواطنين بلجان عابدين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024
  • عرض 12 صورة
    إقبال كثيف من المواطنين بلجان عابدين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024
  • عرض 12 صورة
    إقبال كثيف من المواطنين بلجان عابدين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024
  • عرض 12 صورة
    إقبال كثيف من المواطنين بلجان عابدين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024
  • عرض 12 صورة
    إقبال كثيف من المواطنين بلجان عابدين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024
  • عرض 12 صورة
    إقبال كثيف من المواطنين بلجان عابدين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024
  • عرض 12 صورة
    إقبال كثيف من المواطنين بلجان عابدين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024
  • عرض 12 صورة
    إقبال كثيف من المواطنين بلجان عابدين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024
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كتب- محمد أبو بكر:

شهدت منطقة عابدين، خلال اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، توافد كثيف من المواطنين؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وفتحت اللجان الانتخابية بالمحافظات، أمس الأحد، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين، وتستكمل التصويت خلال اليوم الإثنين.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات. ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر.

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إقبال من المواطنين في لجان عابدين الانتخابات الرئاسية اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الجولة الأولى من الانتخابات

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