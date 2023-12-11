"الإسكندرية للكهرباء" تحشد موظفيها للتصويت في الانتخابات الرئاسية -تفاصيل

كتب- محمد صلاح:

حرص العاملون بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بجميع قطاعاتها وفروعها، تحت قيادة المهندس إيهاب الفقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، على المشاركة الفعالة من خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الذي انطلقت أمس الأحد وحتى غدٍ الثلاثاء .

وأكد المهندس إيهاب الفقي، رئيس الشركة، أن غرفة العمليات المركزية أقامتها الشركة للتنسيق والربط مع كل الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، مشيدًا بوعي العاملين الذي ظهر من خلال الوجود باللجان الانتخابية للمشاركة بفاعلية، مشيرًا إلى أنه تم تقديم كل التسهيلات اللازمة لجموع العاملين في مختلف المناطق التابعة للشركة .

وتابع الفقي: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، وقد حرصت الشركة على تذليل أي عوائق أمام العاملين لتمكينهم من المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية، وتوفير وسائل انتقال لنقل العاملين لكل اللجان الانتخابية.