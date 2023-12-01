عمر هاشم للرئيس السيسي خلال مؤتمر الأشراف: سَر على بركة ونحن خلفك

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، إن القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي هو مؤسس مصر الحديثة، مشيرًا إلى أن القيادة الحكيمة هي من اختيار المولى عز وجل.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر نقابة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي له مكانة عظيمة في قلوبنا جميعا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وقف مع أهل غزة، ونقول له:" قف وسِر على بركة الله، ونحن خلفك".

ودعا المولى عز وجل أن ينصر المظلومين وأهل فلسطين وأن يدفع الظلم عنهم.