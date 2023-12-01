جابر بغدادي: السيسي محب لآل البيت وكلنا خلفه في انتخابات الرئاسة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجه الداعية الشيخ جابر بغدادي، الشكر والتقدير لنقيب الأشراف السيد محمود الشريف، وأشراف مصر والعالم، لموقفهم الداعم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الترشح للانتخابات الرئاسية.

وأكد بغدادي خلال كلمته بمؤتمر نقابة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، أن العديد كانوا يتوعدون بمحبة آل البيت وجاء الرئيس السيسي المحب لآل بيت رسول الله بالاهتمام بمساجد آل البيت فنحن نقول نعم سيادة الرئيس.

وأضاف:"شهدنا موقف الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية والحفاظ على أمن مصر القومي والمساندة التامة لشعب فلسطين وتقديم الدعم والمساعدات للشعب الصامد والدخول في مفاوضات مع الدول الكبرى من أجل الهدنة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وهتف الحاضرين خلال كلمة بغدادي للرئيس السيسي مؤكدين دعمهم للرئيس في مواقفه السياسية التي تحافظ على أمن مصر القومي.