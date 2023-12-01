إعلان

BBC

بدء تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية بـ 10 دول

11:49 ص الجمعة 01 ديسمبر 2023
  • عرض 9 صورة
    تصويت المصريين بالخارج
  • عرض 9 صورة
    تصويت المصريين بالخارج
  • عرض 9 صورة
    تصويت المصريين بالخارج
  • عرض 9 صورة
    تصويت المصريين بالخارج
  • عرض 9 صورة
    تصويت المصريين بالخارج
  • عرض 9 صورة
    تصويت المصريين بالخارج
  • عرض 9 صورة
    تصويت المصريين بالخارج
  • عرض 9 صورة
    تصويت المصريين بالخارج
  • عرض 9 صورة
    تصويت المصريين بالخارج
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمد أبو بكر:

انطلق التصويت الانتخابي للمصريين بالخارج في كل من « موريتانيا، وبريطانيا، وأيرلندا، وأوكرانيا، وغينيا الاستوائية، وكوت ديفوار، وغانا، وليبيريا، والسنغال، وسيراليون»، بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

ويواصل المصريون في الخارج، الإدلاء بأصواتهم في 137 لجنة فرعية، موزعين بمقار البعثات الدبلوماسية في 121 دولة، وفق نبأ عاجل للقاهرة الإخبارية.

تصويت المصريين الانتخابات الرئاسية الانتخابات الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بالعباسية - بث مباشر
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان