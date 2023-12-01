بدء تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية بـ 10 دول

كتب - محمد أبو بكر:

انطلق التصويت الانتخابي للمصريين بالخارج في كل من « موريتانيا، وبريطانيا، وأيرلندا، وأوكرانيا، وغينيا الاستوائية، وكوت ديفوار، وغانا، وليبيريا، والسنغال، وسيراليون»، بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

ويواصل المصريون في الخارج، الإدلاء بأصواتهم في 137 لجنة فرعية، موزعين بمقار البعثات الدبلوماسية في 121 دولة، وفق نبأ عاجل للقاهرة الإخبارية.