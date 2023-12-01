الانتخابات الرئاسية 2024.. انطلاق تصويت المصريين في اليابان والكوريتين



أفادت قناة القاهرة الإخبارية أن الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج انطلقت الآن، في دول اليابان، وكوريا الجنوبية، وكوريا الشمالية.

وذكرت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها أن انتخابات المصريين في دولة استراليا انطلقت فضلا عن دولة نيوزيلندا؛ حيث يأتي التفاوت بين أوقات انطلاق الانتخابات بين كل دولة في الخارج؛ بسبب فروق التوقيت العالمية.

ومن المقرر أن تنطلق عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الجمعة، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج.

يأتي هذا، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية 2024، وتُجري الانتخابات بالخارج على مدار ثلاثة أيام؛ وهى: الجمعة والسبت والأحد، الموافقة 3،2،1 من ديسمبر.

في حين بدأت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعمالها لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، للمصريين في الخارج، المقرر إجراؤها أيام الجمعة والسبت والأحد، التي توافق 1 و2 و3 ديسمبر 2023، من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، بالتوقيت المحلي لكل دولة، حيث تنطلق العملية الانتخابية في دولة نيوزيلندا في العاشرة مساء اليوم الخميس، بتوقيت مصر.