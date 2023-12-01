"الجارحي" يسدد الرسوم المدرسية لنحو 8382 طالبًا لغير القادرين

كتب- محمد أبو بكر:

سدد النائب محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بتسديد المصروفات الدراسية لجميع طلاب محافظة الفيوم بجميع المراحل التعليمية من غير القادرين.

وأضاف "الجارحي"، أن إجمالي الطلاب بلغ نحو 8382 طالبًا وطالبة بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية التجارية والصناعية والفندقية والزراعية للعام الدراسي 2023/2024، بجميع مراكز محافظة الفيوم وإداراتها التعليمية المختلفة (يوسف الصديق، أبشواي، غرب الفيوم، شرق الفيوم، سنورس، طامية، أطسا).

وأكد النائب محمد الجارحي، علي أن هذه المبادرة تأتي فى إطار المسئولية المجتمعية والدور الوطني واهتمامه بالمشاركة فى النهوض بملف التعليم في محافظة الفيوم بالشراكة مع مؤسسات الدولة، والتخفيف عن كاهل المواطنين غير القادرين ودعم الأسر الأكثر احتياجاً تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن تشجيع الطلاب على مواصلة مسيرتهم التعليمية ومواجهة التسرب من التعليم بما يعود بالنفع على المجتمع والدولة المصرية.

وطالب عضو التحالف للتنمية، الطلاب بالاستمرار فى مسيرتهم العلمية والنظر إلى المستقبل والاستعداد له بالمهارات الشخصية والعملية اللازمة، معتبراً أنهم يمثلون نقطة مضيئة فى طريق صناعة الأمل والمستقبل المصري المنشود، وكشف الجارحي أن المؤسسة ستتولى الاهتمام والمتابعة للطلاب المتميزين في مختلف المراحل التعليمية، خاصة وأن مصر بحاجة للمبدعين والمتفوقين في كل المجالات.