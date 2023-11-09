جمال شعبان يكشف دور "الزعل" في تسارع دقات القلب



(مصراوي):

حذر الدكتور جمال شعبان رئيس معهد القلب الأسبق، من الحزن والزعل الذي يؤثر بشكل مباشر على القلب.

وقال "شعبان" في فيديو بث مباشر على صفحته الرسيمة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الناس كانت فاكرة أن القلب عبارة عن مضخات في الشرايين من خلال الخلايا لكن تبين مجموعة من الخلايا العصبية تستطيع تؤثر على القفص الصدري من خلال التفاعل بسبب الحزن والزعل.

وأشار إلى أن الزعل والغضب يسببان في إفراز هرمونات مما يؤدي إلى زيادة ضربات القلب، يعصر القفص الصدري.