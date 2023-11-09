نقيب الفلاحين: أكثر من 20 مليون فلاح يدعمون السيسي في الانتخابات الرئاسية

كتب- أحمد مسعد:

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن الفلاحين عازمون على المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية القادمة لتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي حبا فيه وأملا في استكمال الإنجازات الكبيرة التي بدأت في القطاع الزراعي.



وتوقع "أبو صدام" وفق بيان صادر عنه اليوم الخميس، مشاركة أكثر من 20 مليون فلاح في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف أن الفلاحين يمثلون الأغلبية في أعضاء معظم الأحزاب السياسية والكيانات والجمعيات حاليًا، والنقابة العامة للفلاحين تقيم ندوات ومؤتمرات لتأكيد ضرورة مشاركة الفلاحين في الانتخابات الرئاسية 2024 بالمشاركة مع الأحزاب والكيانات الوطنية من منطلق الواجب الوطني والحق الدستوري لرفعة مصر عبر اختيار أفضل من يمثلهم.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن صورة الناخبين أمام لجان الانتخابات هي أول صورة يراها العالم للجمهورية الجديدة وهي التي تشكل صورة مصر في عيون العالم خلال الفترة القادمة.

وأكد أن عدم المشاركة في الانتخابات جريمة ومن لم يهتم بأمر بلده لا يستحق أن يتغنى بالوطنية.

وطالب كل الفلاحين بضرورة النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا تأييدهم بكل قوة للمرشح عبد الفتاح السيسي.