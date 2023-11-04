مصطفى الفقي: الاحتلال الإسرائيلي يستخدم قنابل فسفورية وزلزالية

(مصراوي):

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن إسرائيل ارتكبت كل الجرائم وتستخدم القنابل الزلزالية والقنابل الفسفورية الآن، قائلا: الاحتلال الإسرائيل بارع في انكار الجرائم الذي يرتكبها بشكل سافر.

ونوه "الفقي"، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، بأن المجتمع الدولي في ظروف صعبة وليس في أفضل أوضاعه، مشيرًا إلى أن هناك إزدواجية المعايير والمجتمع الغربي تقيس الأمور الآن بمكيالين.

وتابع: "إسرائيل تقتل ما تقتل ولا أحد يتكلم.. المفتايح في أيد امريكا"، موضحًا أن إسرائيل تقلب كل شئ للطرف الأخر، وحماس لا تمتلك مثل هذا النوع من التفجير الذي تعرضت له مستشفى المعمداني في قطاع غزة، منوهًا بأن إسرائيل هي من فجرت مستشفى المعمداني.