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BBC

الطقس اليوم.. حالة استقرار والعظمى بالقاهرة 24 درجة مئوية

10:29 ص الخميس 30 نوفمبر 2023
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كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود حالة من الاستقرار في الطقس اليوم الخميس على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يوجد استقرار في الأحوال الجوية على الأنحاء كافة.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية تكون على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: 29 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 29 درجة مئوية.

الطقس هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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