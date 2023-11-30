"الأرصاد" تكشف أبرز الظواهر الجوية اليوم الخميس

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن عدد من الظواهر الجوية، بحالة الطقس غدًا الخميس.

وجاءت أبرز الظواهر الجوية، وفق بيان الأرصاد عبر فيسبوك، بوجود شبورة مائية، تنتشر على بعض من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة أيضًا من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق مختلفة كالآتي: «القاهرة الكبري، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد»، تبدأ من الرابعة صباحًا وتستمر حتي الثامنة صباحًا تقريبًا.

فيما جاءت الظاهرة الثانية التي تشهدها حالة الطقس غدًا الخميس، وجود نشاط رياح، بعدد من المناطق، وهي، القاهرة الكبري، والسواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة.

وتكون درجات الحرارة غدًا الخميس، كالآتي:

- القاهرة والوجه البحري ومدن القناة: العظمى 24 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 23 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 29 والصغرى: 18.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 15.

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