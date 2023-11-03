أول تعليق من الزراعة على قرار الحكومة بتحديد سعر توريد القمح

كتب-أحمد مسعد:

أكد الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع خدمات الزراعية بوزارة الزراعة، أن قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر استرشادي 1600 جنيه لأردب القمح، أثلج صدور المزارعين لضمان بيع المحصول المحلي الذي بدأ بالفعل بعدد من المحافظات.

وقال الشناوي، في تصريح خاص لـ مصراوي، الجمعة، إن التسعير المبكر يشجع المزارع المصري على التوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي الأول، كاشفا أنه تم تم توفير التقاوي المحسنة والأسمدة بأسعار مميزة عن الأعوام السابقة؛ بما يتماشى مع خطة الدولة المصرية لزراعة ما يزيد عن 3.7 مليون فدان.

ولفت إلى أن القيادة السياسية تشجع المزارع المصري، وهناك توصيات من السيد القصير وزير الزراعة اتوزيع التقاوي على المزارعين بسعر التكلفة وهو ما حدث خلال الشهرين الماضيين.

وأشار رئيس قطاع الخدمات، إلي أن الإعلان المبكر عن السعر الاسترشادي للقمح يهدف إلى التوسع الأفقي فى زراعته، ولدينا مقومات للتوسع الرأسي فيه، منوها إلى أن هذا التوقيت مهم للمزارع، متوقعا زيادة فى زراعة القمح هذا الموسم 2023 /2024 ليصل إلي 4 ملايين فدان .

ووافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه أمس، على إقرار السعر الاسترشادي بتوريد أردب القمح ليكون 1600 جنيه، لهذا العام، وذلك فى إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم زراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجى.