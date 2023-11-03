شبورة تصل إلى الضباب.. الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية المتوقعة الجمعة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة.

وأشارت الهيئة إلى انه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال اللبلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت على تكون شبورة مائية صباحا كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تصل إلى الضباب على بعض المناطق.