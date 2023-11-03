إعلان

BBC

شبورة تصل إلى الضباب.. الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية المتوقعة الجمعة

03:01 ص الجمعة 03 نوفمبر 2023

الشبورة المائية الكثيفة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة.

وأشارت الهيئة إلى انه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال اللبلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت على تكون شبورة مائية صباحا كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تصل إلى الضباب على بعض المناطق.

212121

الشبورة الضباب درجات الحرارة الطقس الأرصاد

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مصطفى الفقى: حماس مقاومة متأثرة بالإخوان.. ونتنياهو أكبر كوارث إسرائيل
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

تصل لـ 125 قرشا| زيادة أسعار البنزين وموعد التطبيق.. ومحطات توقف البيع مؤقتا (تغطية خاصة)