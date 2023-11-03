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مصر للطيران تضم الطائرة السابعة من بوينج طراز "دريم لاينر"

04:01 ص الجمعة 03 نوفمبر 2023
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    مصر للطيران تضم الطائرة السابعة من بوينج
  • عرض 2 صورة
    مصر للطيران تضم الطائرة السابعة من بوينج
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كتب- محمد عبيد:
استقبل مطار القاهرة الدولي، الطائرة السابعة من طراز B787-9 "دريم لاينر" والمعروفة باسم طائرة الأحلام، والتي انضمت لأسطول شركة مصر للطيران ضمن صفقة شراء 8 طائرات من طراز B787-9، على أن تنضم الطائرة الثامنة والأخيرة للأسطول في العام المقبل.

وتتميز طائرة الأحلام B787-9 Dreamliner بالقدرة على قطع مسافة ما بين 14.800 إلى 15.700 كم دون توقف وبالتالى سيتم تشغيلها على خطوط المسافات الطويلة، كما أنها تعد الطائرة الأفضل فى توفير الوقود، حيث تم تطويرها لتصبح أقل استهلاكا للوقود بنسبة 20‎% مقارنة بمثيلاتها من الطائرات التجارية ويصل معدل انضباطها فى الإقلاع إلى %99 على مستوى العالم.

ويتسع هذا الطراز لعدد 309 مقاعد، منقسمة إلى 30 مقعدا من الفئة الماسية الـSuper Diamond Full-flat Bed، فى درجة رجال الأعمال، و279 مقعدا بالدرجة السياحية .

مصر للطيران بوينج دريم لاينر

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