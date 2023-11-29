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BBC

السيدة انتصار السيسي تطمئن على أطفال فلسطين بمستشفى العاصمة الإدارية

07:06 م الأربعاء 29 نوفمبر 2023
  • عرض 8 صورة
    السيدة انتصار السيسي تطمئن على أطفال فلسطين
  • عرض 8 صورة
    السيدة انتصار السيسي تطمئن على أطفال فلسطين
  • عرض 8 صورة
    السيدة انتصار السيسي تطمئن على أطفال فلسطين
  • عرض 8 صورة
    السيدة انتصار السيسي تطمئن على أطفال فلسطين
  • عرض 8 صورة
    السيدة انتصار السيسي تطمئن على أطفال فلسطين
  • عرض 8 صورة
    السيدة انتصار السيسي تطمئن على أطفال فلسطين
  • عرض 8 صورة
    السيدة انتصار السيسي تطمئن على أطفال فلسطين
  • عرض 8 صورة
    السيدة انتصار السيسي تطمئن على أطفال فلسطين
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

زارت السيدة انتصار السيسي، اليوم، أطفال فلسطين في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، للاطمئنان عليهم.

وقالت عبر صفحتها:"قلبي مع أبنائي من أطفال فلسطين الذين قمت بزيارتهم اليوم، في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، للاطمئنان على رعايتهم والخدمة الطبية المقدمة إليهم".

وتابعت:"أود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري واعتزازي بالأطقم الطبية العاملة بالمستشفى، على ما رأيته من اهتمام ورعاية، وهو ما يؤكد الدور المصري العظيم في دعم ومساندة الأشقاء، بكافة السبل، في ظل هذه المحنة الصعبة".

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