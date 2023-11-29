السيدة انتصار السيسي تطمئن على أطفال فلسطين بمستشفى العاصمة الإدارية

ضبط كمية كبيرة من المخدرات مع راكبين قادمين من أمريكا بمطار القاهرة

بعد إعلان الطرح التكميلي.. أسعار شقق جنة في القاهرة الجديدة و6 أكتوبر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

زارت السيدة انتصار السيسي، اليوم، أطفال فلسطين في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، للاطمئنان عليهم.

وقالت عبر صفحتها:"قلبي مع أبنائي من أطفال فلسطين الذين قمت بزيارتهم اليوم، في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، للاطمئنان على رعايتهم والخدمة الطبية المقدمة إليهم".

وتابعت:"أود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري واعتزازي بالأطقم الطبية العاملة بالمستشفى، على ما رأيته من اهتمام ورعاية، وهو ما يؤكد الدور المصري العظيم في دعم ومساندة الأشقاء، بكافة السبل، في ظل هذه المحنة الصعبة".