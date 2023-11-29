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نشرة منتصف الليل| اتصال بين السيسي ورئيس تونس.. ووزيرا صحة مصر وفلسطين يبحثان احتياجات غزة

12:13 ص الأربعاء 29 نوفمبر 2023
نشرة منتصف الليل| اتصال بين السيسي ورئيس تونس.. ووزيرا صحة مصر وفلسطين يبحثان احتياجات غزة

نشرة منتصف الليل

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كتب- محمد شاكر

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الماضية، كان أبرزها تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي قيس سعيد، التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مع نظيرته الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، والوفد المرافق لها، اليوم الثلاثاء.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية على النحو التالي:

نشرة منتصف الليل المستشار محمود فوزي الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح السيسي الأرصاد طقس الأربعاء وزير الصحة قطاع غزة وزير الزراعة الرئيس السيسي هدنة غزة

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