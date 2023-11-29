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BBC

تحذير لقائدي السيارات.. تعرف على حالة الطقس اليوم الأربعاء

05:00 ص الأربعاء 29 نوفمبر 2023

الشبورة المائية

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كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: يسود اليوم الأربعاء طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وأضاف البيان: تتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة القيادة بهدوء والالتزام بقواعد المرور، وترك مسافات آمنة بين السيارات واستخدام كلامي السيارات على فترات لتنبيه قائدى السيارات.

الشبورة المائية صباحا تحذير لقائدي السيارات الطقس الأرصاد الجوية أمطار رياح شبورة

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