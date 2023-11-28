هل زادت معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية؟.. متحدث الصحة يجيب

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية في مثل هذا الوقت من العام ثابتة على مستوى محافظات مصر.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، أن معدلات انتشار الفيروس المخلوي في أخر 4 سنوات ثابتة بناء على بيانات لجان الرصد والترقب التابعة للوزارة في 27 محافظة.

وتابع متحدث الصحة: إن جميع الفيروسات تنتشر في هذا الوقت من العام خاصة الفيروسات التنفسية مثل الأنفلونزا ولها نفس أعراض البرد، مشيرًا إلى أن المراحل السنية المتقدمة وصغار السن ينصح بتلقيهم وصفة طبية حال الإصابة بالبرد.

وأكمل عبد الغفار: إن لقاحات الأنفلونزا مفيدة في تعزيز مناعة الجسم لمقاومة العديد من الفيروسات التنفسية خلال فترة نشاطها.