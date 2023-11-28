رئيس المجر تزور محطة مصر وتستقل أحد القطارات حتى الجيزة

كتب- محمد نصار:

زارت رئيسة المجر، كتالين نوفاك، اليوم الثلاثاء، محطة مصر برمسيس لتفقد عربات السكك الحديدية التي تم توريدها من المجر والتي تعمل على خطوط شبكة السكك الحديدية المصرية.

كان في استقبالها، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الذي رحب بها، معربًا عن سعادته وكل العاملين بوزارة النقل بالزيارة التاريخية لها لهيئة السكك الحديدية المصرية.

ووقعت رئيسة المجر، خلال زيارتها للمحطة، في سجل الزيارات التاريخية لسكك حديد مصر.

وقال الوزير إن السكك الحديدية المصرية أول وأقدم سكك حديد في إفريقيا والشرق الأوسط وتعد من أوائل الدول على مستوى العالم وأنه قد بدأ العمل في إنشاء أول خط للسكك الحديدية في مصر بين القاهرة والإسكندرية بطول 208 كم عام 1851 وتم الانتهاء من إنشاء هذا الخط عام 1854.

وأضاف وزير المقل، أن محطة مصر برمسيس هي المحطة الرئيسية المركزية لخطوط شبكة السكك الحديدية وتشمل 19 رصيفًا ومتحف خاص بآثار والمقتنيات التاريخية لهيئة سكك حديد مصر، مضيفًا أنه منذ عام 2014 وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية بكل عناصرها سواء للوحدات المتحركة أو للبنية الأساسية من خلال تجديدات السكة وتطوير وتحديث نظم الإشارات وتنمية العنصر البشري مما ساهم في تحقيق نقلة نوعية هائلة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب بمنظومة السكك الحديدية الحالية التي تصل أطوال شبكتها إلى 10 آلاف كم وتنقل 1.2 مليون راكب يوميًا.

ثم استقلت رئيسة المجر، أحد القطارات التي تتكون من عربات درجة ثالثة مكيفة تم تصنيعها في المجر وتوريدها لصالح هيئة السكك الحديدية المصرية والمتجه من محطة مصر برمسيس حتى محطة الأقصر، حيث تم استقلال القطار من محطة مصر برمسيس حتى محطة الجيزة.

وتدخل تلك العربات في إطار صفقة 1350 عربة سكة جديدة للركاب والجاري استكمال توريدها من خلال شركة جانز مافاج المجرية والتي تعتبر الصفقة الأكبر في تاريخ سكك حديد مصر وهي إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت تحت رعاية رئيس الجمهورية لتطوير قطاع النقل وخاصة السكك الحديدية بهدف الارتقاء بها وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية المعمول بها في العالم.

كما تأتي هذه الصفقة في إطار تنفيذ الخطة الشاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب بالتوازي مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائي السريع بأطوال 2000 كم وربطهما معًا.

وأضاف وزير النقل أن هذه الصفقة تعتبر علامة مضيئة للتعاون بين الجانبين في مجال النقل ويجسد التعاون المشترك في هذه الصفقة العلاقات المتميزة التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل المستمر على تعزيز التعاون بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق التنمية والرفاهية لشعوبنا.

وأثناء مرور القطار من محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة باتجاه محطة الجيزة، قدم وزير النقل شرحًا مختصرًا عن المحطة، موضحًا أن إنشائها كان تنفيذًا لتوجيهات رئيس للجمهورية بضرورة وضع حل لمشكلة الازدحام بميدان رمسيس وبمحطة سكك حديد مصر لاستيعاب الزيادة الكبيرة في عدد سكان مصر ومستخدمي هذا المرفق الحيوي حيث وصل عدد سكان مصر حاليًا إلى أكثر من 105 ملايين نسمة منهم 40% من سكان محافظات الصعيد مما استلزم التخطيط لإنشاء محطة لخدمة قطارات الوجه القبلي وعدم الاعتماد فقط على محطة رمسيس كمحطة نهائية ونقطة بداية للركاب.

وتابع: بعد عمل الدراسات اللازمة قامت وزارة النقل باختيار موقع متميز للمحطة بمنطقة بشتيل بالجيزة على مساحة 57 فدانًا (3 أضعاف مساحة محطة مصر برمسيس) وهي منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر وتقع على 4 محاور رئيسية تُسهل نقل الحركة منها، كما أن موقع المحطة استراتيجي يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة.

ولفت إلى أن المحطة ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعوني ستقدم مستويات عالمية من الخدمات لتشكل أفقًا جديدًا وتحولًا هائلًا ونقلة حضارية كبيرة في محطات السكك الحديدية بمصر.

وغادرت رئيسة المجر من محطة الجيزة لاستكمال زيارتها لمصر وفقًا للجدول المحدد.

جدير بالذكر أن صفقة الـ 1350 عربة سكة حديد جديدة للركاب قد وصل منها حتى الآن 846 عربة وتتكون تلك الصفقة من (500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية - 460 عربة درجة ثالثة مكيفة - 105 أولى مكيفة - 210 ثانية مكيفة - 35 بوفيه ثانية مكيفة - 40 بوفيه ثالثة مكيفة).

وساهمت الصفقة في رفع كفاءة التشغيل اليومي، وانتظام جداول التشغيل، والعربات الجديدة التي تصل يتم إدخالها الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد، للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.