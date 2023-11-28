نتيجة للظروف الراهنة.. صرف إعانة مادية بفنادق طابا ونويبع ودهب

كتب- محمد أبو بكر:

وافق صندوق إعانة الطوارئ، على دعم الفنادق الكائنة بمناطق "طابا ونويبع ودهب"، والتي ينطبق عليها شروط صرف الإعانة وفقًا لآليات الصندوق الخاصة بطلب صرف الإعانة والنماذج المعدة لهذا الغرض.

وقالت غرفة المنشآت الفندقية، وفق منشور عممته لجميع الفنادق، إن ذلك يأتي في إطار المجهودات التي تقوم بها الدولة بجميع مؤسساتها لمساندة القطاع الفندقي وخاصة فنادق "طابا ودهب ونويبع"، في ظل الظروف الراهنة.

وأوضحت الغرفة، أن ذلك يأتي في ضوء حرص المنشآت الفندقية على مراعاة مصالح أعضائها والوقوف معهم في ظل الظروف الحالية وبالتنسيق مع الإتحاد المصري للغرف السياحية تحت مظلة وزارة السياحة والآثار.

وطالبت الغرفة موافاتها بالآتي من الفنادق:

- طلب صرف إعانة طوارئ طبقًا للقانون رقم 156 لسنة 2002 موقع من المسئولين عن المنشأة، وكذلك المسئول عن النقابة العامة التابع لها المنشأة.

- بيان بالعاملين المضارين، والموافاة بنفس البيان على شكل "إكسيل شيت" مدرج على "سي دي".

- استيفاء تقرير النقابة العامة التابعة لها المنشأة.

- تعهد بإخطار الصندوق عن إعادة تشغيل المنشأة موقع من المسئول عن المنشأة.

- تقرير توقف جزئي / كلي.

- ثانيًا، استيفاء النموذج المرفق والذي يتضمن بيان بالمبالغ المحملة على المصروفات بسجلات المنشأة والمنصرفة للعاملين خلال الثلاثة شهور الأخيرة (أغسطس، وسبتمبر، وأكتوبر 2023)، مع مراعاة اعتماد البيان المشار إليه من المسئول عن شئون العاملين بالمنشأة ومراقب الحسابات.

- ثالثًا، استيفاء استمارة البيانات المالية لصرف إعانة طوارئ للعاملين بالمنشأة وفقًا للنموذج المرفق صورته.

وطالبت الغرفة، استكمال جميع الأوراق المرفقة وتسليمها بمقر الغرفة الرئيسي بالعنوان الآتي: (8 شارع السد العالي – الدقي – الجيزة)، في موعد غايته 15 يوم من تاريخه، حتى يمكن للغرفة إتخاذ اللازم وإرسالها لصندوق إعانة الطوارئ.

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