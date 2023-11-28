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اليوم.. المستشار محمود فوزي ضيف برنامج "من مصر" على "القاهرة الإخبارية"

06:31 ص الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
  • عرض 7 صورة
    المستشار محمود فوزي ضيف برنامج من مصر على القاهرة الإخبارية
  • عرض 7 صورة
    المستشار محمود فوزي ضيف برنامج من مصر على القاهرة الإخبارية
  • عرض 7 صورة
    المستشار محمود فوزي ضيف برنامج من مصر على القاهرة الإخبارية
  • عرض 7 صورة
    المستشار محمود فوزي ضيف برنامج من مصر على القاهرة الإخبارية
  • عرض 7 صورة
    المستشار محمود فوزي ضيف برنامج من مصر على القاهرة الإخبارية
  • عرض 7 صورة
    المستشار محمود فوزي ضيف برنامج من مصر على القاهرة الإخبارية
  • عرض 7 صورة
    المستشار محمود فوزي ضيف برنامج من مصر على القاهرة الإخبارية
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كتب- محمد أبو بكر:

يستضيف برنامج "من مصر"، على قناة "القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، تقديم الإعلامي عمرو خليل في العاشرة مساًء، حوارًا مهمًا مع المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، قبل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج.

ويتحدث فوزي، خلال الحلقة، عن الملامح الرئيسية للبرنامج الانتخابي الرئاسي للمرشح عبدالفتاح السيسي على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

المستشار محمود فوزي محمود فوزي ضيف برنامج من مصر القاهرة الإخبارية رئيس الحملة الانتخابية المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية

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