اليوم.. المستشار محمود فوزي ضيف برنامج "من مصر" على "القاهرة الإخبارية"

كتب- محمد أبو بكر:

يستضيف برنامج "من مصر"، على قناة "القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، تقديم الإعلامي عمرو خليل في العاشرة مساًء، حوارًا مهمًا مع المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، قبل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج.

ويتحدث فوزي، خلال الحلقة، عن الملامح الرئيسية للبرنامج الانتخابي الرئاسي للمرشح عبدالفتاح السيسي على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.