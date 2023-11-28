نشاط رياح وشبورة.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

اليوم.. المستشار محمود فوزي ضيف برنامج "من مصر" على "القاهرة الإخبارية"



كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

الأربعاء والخميس 29 و 30 نوفمبر 2023

شبورة مائية من الرابعة إلى الثامنة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة والسبت 1 و 2 ديسمبر 2023

أوضحت الهيئة، وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت إلى، وجود شبورة مائية من الرابعة إلى الثامنة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأحد 3 ديسمبر 2023

لفتت الأرصاد إلى، وجود شبورة مائية من الرابعة إلى الثامنة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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