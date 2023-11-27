نشرة البرلمان| أزمة السكر في النواب.. وجبالي يستقبل رئيسة المجر

كتب- سامح سيد:

شهد البرلمان اليوم العديد من الأحداث كان أبرزها طلب رئيس لجنة زراعة الشيوخ بتفعيل الرقابة لمواجهة أزمة السكر والتوسع في زراعة القمح، كما استقبل رئيس مجلس النواب رئيسة المجر المجر.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث في مجلس النواب، على مدار الساعات الماضية، والتي جاءت كالتالي:-

رئيس "زراعة النواب" يطالب بتفعيل الرقابة لمواجهة أزمة السكر

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن ارتفاع أسعار السكر حاليا، ليس له مبرر سوى جشع بعض التجار من ضعاف النفوس.

وأضاف "الحصري"، أن البلاد تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر حيث يصل حجم الإنتاج المحلي من السكر إلى نحو 2.8 مليون طن سنويًا، في الوقت الذي تستهلك فيه البلاد نحو 3.2 ملايين طن من السكر سنويًا، وتتولى الدولة استيراد ذلك القارق لسد الفجوة في السكر، والتي لا تمثل نسبة كبيرة لكي تتسبب في أزمة.

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تفاصيل لقاء رئيس مجلس النواب ورئيسة المجر

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كاتالين نوفاك رئيسة دولة المجر، بمقر مجلس النواب.

ورحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برئيسة المجر في مقر مجلس النواب في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها، وتابع بالتأكيد على العلاقات الوثيقة والتاريخية المتميزة التي تجمع بين مصر والمجر، مشددًا على حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعزيز هذه العلاقات والدفع بها قدماً نحو آفاق أرحب وأوسع بما يخدم صالح البلدين وشعبيهما.

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رئيس زراعة الشيوخ يدعو للتوسع في زراعة القمح: يعود بالنفع على الجميع

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية التوسع في زراعة محصول القمح بالموسم الحالي، حتى يحقق المصلحة العامة للدولة بزيادة حجم الإنتاج المحلي من القمح وكذلك يحقق مصلحة المزارعين من خلال حصولهم على عائد مناسب في ظل ارتفاع أسعار المحاصيل.

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مقترح برلماني لإطلاق عملة عربية موحدة لمواجهة التقلبات العالمية

وجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية، يدعو إلى تبني مصر مشروع قرار عبر جامعة الدول العربية لإطلاق عملة موحدة للدول العربية لمواجهة التحديات المالية العالمية والتيسير على حركة التجارة العربية.

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طلب إحاطة بشأن استغلال حملات المقاطعة في رفع أسعار السلع المحلية

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن استغلال حملات مقاطعة بعض المنتجات في رفع أسعار السلع.

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