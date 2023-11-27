"حماية المستهلك" يشن حملات رقابية مكبرة بـ "عين شمس والمطرية"

غدًا.. المستشار محمود فوزي ضيف برنامج «من مصر» على «القاهرة الإخبارية»

كتب - محمد أبو بكر:

شن جهاز حماية المستهلك، حملات رقابية مكبرة وموسعة بمنطقتي ( عين شمس، والمطرية) بنطاق محافظة القاهرة؛ لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات المُبالغة في الأسعار ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها .

وصرح إبراهيم السجيني رئيس الجهاز، وفق بيان الإثنين، أنه تم توجيه جميع مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالانتشار المُكثف علي مستوي الجمهورية؛ لتحقيق الإنضباط في الأسواق ومواجهة جميع الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لأية مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين عبر الرقم 19588، ومتابعة جميع الحملات علي مستوي المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق، خاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع دون مبرر .

وأكد السجيني، ضرورة تحقيق الإنضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل، مشيرًا إلى أن الجهاز خلال الفترة الحالية سيكثف تواجده بالأسواق والعمل علي المحاور الآتية ( التوعية، وتلقي الشكاوى والبلاغات، والحملات الرقابية).

وأكد التنسيق والتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية المعنية بالدولة؛ لتحقيق الانضباط والاستقرار في الأسواق، واستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة .

وأشار رئيس الجهاز إلى، أن الحملات الرقابية الموسعة مُستمرة في جميع محافظات الجمهورية؛ لتحقيق الانضباط في الأسواق لصالح المستهلكين.

وشدد السجيني، أن الجهاز لن يدخر جهدًا في إتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل .

و تشكلت في هذا الإطار، الحملة الرقابية من مأموري الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك من إدارات الجهاز المختلفة (الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق، والإدارة العامة للتحريات، وقام مأموري الضبط وأثناء انتشارهم بالأسواق، بالتنسيق مع مركز الاتصال و تلقي الشكاوي والبلاغات المركزية بالجهاز، للعمل علي إزالة أسباب الشكاوى الواردة للجهاز وحلها ميدانيًا.

و قام الجهاز، بناء علي هذه التوجيهات، بالمرور والتفتيش علي الأسواق التجارية في نطاق (عين شمس، والمطرية)، وتوعية قاطني المنطقة بقانون الجهاز وحقوق المستهلك، وطرق التواصل حال البلاغات والشكاوى عبر الرقم 19588 من أي خط أرضي.

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 48 محضر وتنوعت المخالفات بين ( عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر، وحجب السلع عن التداول، وتداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وعدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة)، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وقام مأموري الضبط القضائي، بقرار من النيابة العامة بإعادة بيع السلع المضبوطة بنطاق الحملة داخل المنافذ الحكومية بنفس المنطقة بالسعر الرسمي المُعلن للجمهور، ضمانًا لوصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار الرسمية، وهو ما يحقق خُطة الدولة في تفعيل المنافذ الحكومية .

وقامت أفرع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية، بمواصلة شن الحملات الرقابية الموسعة بالتزامن مع الحملات المنتشرة بنطاق القاهرة الكبري، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد 207 محضر وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر، وحجب السلع عن التداول، وتداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وعدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة)، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وجاءت مضبوطات أفرع الجهاز بمختلف المحافظات علي النحو الآتي :

- 1.25 طن سكر ضمن مبادرة تخفيض الأسعار (بيع بأزيد من السعر المٌعلن )

- 2257 علبة منتجات تبغ وسجائر (بيع بأزيد من السعر الرسمي )

- 500 كجم دقيق (مجهول المصدر)

- 5.25 طن أرز ( غير صالح للاستهلاك )

-1.25 طن (سلع غذائية منتهية الصلاحية )

- 500 كجم مكرونة (مجهول المصدر )

- 900 لتر زيت طعام ( مجهول المصدر )

ويُهيب رئيس الجهاز، التجار والموردين، بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقًا للأسعار المُعلنة، وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم .

ويُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين، بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا من 9 ص حتي 10 م، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 .