وزير العمل: الدولة حريصة على ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين طرفي الإنتاج

القاهرة - أ ش أ

أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن الدولة حريصة على تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات..مشيدا في الوقت ذاته بالمناخ الاستثماري الآمن الذي تتمتع به الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها وزيرالعمل في محافظة بني سويف والتي شملت مواقع عمل وإنتاج بالمحافظة ، رافقه خلالها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ومدير مديرية العمل ببني سويف أحمد نظمي.

وتفقد وزيرالعمل مُجمع "إنجل بيست" الصيني للصناعات التكنولوجية الحيوية المختص بإنتاج الخميرة بمدينة بني سويف ، حيث استمع إلى شرح من المدير العام ليشا خون والمدير التنفيذي عمرو فؤاد حول المجمع.

وأجرى شحاتة حواراً مع العاملين للاطمئنان على أوضاعهم وحرص على الاستماع إلى آرائهم حول مختلف ظروف وبيئة العمل والخدمات المتوافرة لهم وحثهم على المزيد من العمل..ووجه إليهم حديثه قائلا : "أنتم جنود الإنتاج وسواعد الدولة في بناء الجمهورية الجديدة".