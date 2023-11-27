رئيس زراعة الشيوخ يدعو للتوسع في زراعة القمح: يعود بالنفع على الجميع

كتب- سامح سيد:

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية التوسع في زراعة محصول القمح بالموسم الحالي، حتى يحقق المصلحة العامة للدولة بزيادة حجم الإنتاج المحلي من القمح وكذلك يحقق مصلحة المزارعين من خلال حصولهم على عائد مناسب في ظل ارتفاع أسعار المحاصيل.

وقال "الجبلي" في تصريحات اليوم، إن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا حاليًا بهدف التوسع في زراعتها وتقليل الفجوة الغذائية فيها، في ظل ارتفاع فاتورة الاستيراد.

وأشار إلي أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق ذلك التوسع، مثل إعلان أسعار ضمان توريد تلك المحاصيل الاستراتيجية، قبل زراعتها، ومنها القمح الذي أعلنت الحكومة مؤخرًا عن سعر ضمان للأردب بـ 1600 جنيه، وهو ليس نهائيًا، حيث من المتوقع زيادته حال ارتفاع الأسعار العالمية.

ودعا رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، المزارعين والمستثمرين في مجال الزراعة، إلي سرعة زراعة محصول القمح والتوسع في زراعته، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة في زراعته لاسيما فيما يتعلق بالأسمدة والتقاوي ذات الجودة والإنتاجية العالية.

وأشار "الجبلي"، إلي أن تقليل الفجوة في محصول القمح، يعود بالنفع على الجميع، قائلا،: يكفينا أن البلاد تتمكن من تحقيق الأمن الغذائي، في ذلك المحصول الاستراتيجي، وفي نفس الوقت، يحقق المزارعين عائد مناسب، بالإضافة إلي تخفيف الضغط على العملة الأجنبية المطلوبة في استيراد السلع، وتوفيرها لسلع أخرى تحتاجها البلاد.