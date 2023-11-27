منتدى مصر للإعلام يناقش دورَ المرأة العربية في الصحافة- صور وفيديو

كتب- إسلام لطفي:

تصوير- محمود بكار:

قالت مها عبد الله، مذيعة بقناة "سكاي نيوز عربية"، إنها بعدما تنتهي من تصوير برنامجها "نجاحهن" بعد يوم طويل، تشعر بفخر عظيم بوجودها في منتدى مصر للإعلام.

وأضافت عبد الله، خلال كلمتها بجلسة منتدى مصر للإعلام؛ تحت عنوان "جدار الاستحقاق.. المرأة العربية في الصحافة"، اليوم الإثنين: سنتحدث عن الصحافة العربية بالنسبة إلى المرأة، ووجود المرأة في الصحافة العربية؛ كيف كانت؟ وإلى أين وصلنا اليوم؟

وانطلقت صباح اليوم الإثنين فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للإعلام، في يومها الثاني، بحضور أكثر من ألفَي صحفي وإعلامي ودارس من مصر ومختلف أنحاء العالم، بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، وسوف يُجرى الإعلان عنهم من قِبل إدارة المنتدى في وقت لاحق.

وتناقش نسخة هذا العام على مدار يومين، وخلال ما يقرب من ٨٤ فعالية، التحديات التي تواجه العمل الصحفي وأحدث التقنيات المستخدمة في غرف الأخبار عبر مجموعة من الجلسات والنقاشات المعمقة التي تشتبك مع عدة قضايا مهمة، بالإضافة إلى عقد مجموعة من ورش العمل التقنية تستهدف صقل مهارات الصحفيين وإمدادهم بأحدث المعارف المهنية، وتنظيم عدد من العروض الابتكارية لنقل أهم التجارب الإعلامية الدولية في مجال تطوير المحتوى والتدريب ونماذج الأعمال.

ويستكمل المنتدى في النسخة الجديدة، فعاليات "جدار الاستحقاق"، والذي سيشهد تكريم مجموعة من القيادات الصحفية المصرية والعربية، بالإضافة إلى إطلاق فعاليات تشاركية جديدة ومبتكرة، من المقرر الإعلان عنها لاحقًا.

وتأتي النسخة الثانية من "منتدى مصر للإعلام" هذا العام، بعد نجاح نسخته الأولى التي أُقيمت العام الماضي ٢٠٢٢ تحت عنوان "الجمهور الجديد.. جائحة التغيير"، بحضور نخبة من أهم خبراء الصحافة والإعلام إقليميًّا ودوليًّا.