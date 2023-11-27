فايزر تطلق حملة "اتغير تعيشها بصحة".. بمناسبة أسبوع التوعية بمقاومة مضادات الميكروبات

إعلان تحريري:

قال الدكتور أحمد الشاذلي، المدير الإقليمي لشركة فايزر مصر والسودان ودول المشرق العربي والعراق، إن مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) هي قضية صحية ملحة تواجه العالم بأسره وتهدد الجهود الطبية لمكافحة العدوى.

وتشير الدراسات الدولية إلى أن الـ AMR يتسبب في مليون حالة وفاة سنويًا ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الأرقام بحلول عام 2050 إذا لم يتم التصدي لهذه المشكلة.

وتابع الشاذلي أن شركة فايزر، التي تعمل في مجال الصحة منذ أكثر من 170 عامًا، تولي اهتمامًا كبيرًا لمكافحة الـ AMR من خلال مراكز البحوث والتطوير التابعة لها، وتسعى فايزر أيضًا لنقل خبراتها العالمية في هذا المجال إلى مصر من خلال التعاون مع شركاؤها في القطاع الصحي في العديد من المبادرات لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات ولرفع الوعي لدى المواطنين والعاملين في القطاع الصحي.

ولفت إلي تنظيم شركة فايزر حملة "#اتغير_تعيشها_بصحة" على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة المضادات الحيوية بهدف رفع الوعي المجتمعي بالمشكلة وتسليط الضوء على أهمية التعاون الصحي المحلي والدولي لمكافحة الـ AMR.

إلي نص الحوار:

1- في البداية هل يمكن أن تحدثنا عن مقاومة مضادات الميكروبات ولماذا هي قضية صحية ملحة؟

تعد مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) واحدة من أكبر التهديدات التي تواجه الصحة العالمية اليوم وتحتاج إلى معالجة عاجلة وذلك لما تسببه مقاومة مضادات الميكروبات في وفاة مليون حالة سنويا عالمياً طبقاً للدراسات الدولية، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الأرقام إذا لم تتعاون كافة المؤسسات والجهات المعنية بالصحة العامة محلياً ودولياً في مجابهة تلك المشكلة الصحية. ونظراً لأهمية مقاومة مضادات الميكروبات، حرصت منظمة الصحة العالمية على تنظيم الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات خلال هذا الشهر لتشجيع تعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية ولزيادة الوعي بمشكلة مقاومة مضادات الميكروبات وتحسين فهمها والتشجيع على اتباع أفضل الممارسات في مكافحتها.

2- لماذا تهتم شركة فايزر بهذا الملف؟

تهتم شركة فايزر بالملفات التي من شأنها دعم المرضى ومساعدتهم في الحصول على أفضل سُبل العلاج والرعاية الصحية، وحرصت شركة فايزر منذ أكثر من 170 عاماً على التصدي للقضايا الصحية الملحة وذلك اعتماداً على مراكز البحوث والتطوير التابعة للشركة. وبالنسبة إلى ملف الـ AMR، تعد فايزر من الشركات الرائدة في مجال الأمراض المعدية حيث تقدم واحدة من أكبر مجموعات مضادات العدوى وأكثرها تنوعًا. وتسعى فايزر جاهدة إلى تطوير حلولاً صحية رائدة والتغلب على التحديات العلمية والاقتصادية والصحية العامة والبيئية الفريدة التي تمثلها مقاومة مضادات الميكروبات ومشاركة خبراتنا العالمية وأحدث الحلول المبتكرة مع شركائنا بالقطاع الصحي بهدف رفع الوعي في المستشفيات وبين العاملين في قطاع الرعاية الصحية وعند المواطنين للمساعدة في التصدي لهذه القضية الهامة.

3- ما هي أهم المبادرات التي شاركت بها فايزر للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات؟

خلال هذا العام تعاونا مع الهيئة العامة للرعاية الصحية في رعاية المؤتمر السنوى الثانى للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية حيث تم مناقشة التحديات الصحية المحلية والدولية لمواجهة عدوى المستشفيات ومقاومة مضادات الميكروبات.

وتم خلال المؤتمر الإعلان عن مجمع الإسماعيلية الطبي كأول مركز تميز للحد من مقاومة مضادات الميكروبات بالمستشفيات بمحافظات التأمين الصحي الشامل للمساعدة في الحد من انتشار مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) وهو المركز الأول من نوعه في مصر. وسيسهم المجمع الطبي في وضع البروتوكولات الاسترشادية لمحاربة مقاومة مضادات الميكروبات بكافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف محافظات الجمهورية، ونسعى من خلال التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية أن يكون مجمع الإسماعيلية الطبي بمثابة مركز تميز مرجعي للدراسات ووضع الخطط اللازمة بوحدات الرعاية الصحية للحد من مقاومة مضادات الميكروبات، وكذلك زيادة الوعي المجتمعي بتلك القضية الصحية الهامة.

إضافة إلى ذلك، قمنا مؤخرا بتوقيع اتفاقية شراكة ثلاثية مع الجمعية المصرية لمضادات الميكروبات والعدوى وشركة سفييد للاختبارات التشخيصية الجزيئية بهدف زيادة الوعي المجتمعي وبناء قدرات الأطباء والكوادر الطبية العاملة في مجال الأمراض المعدية إضافة إلى نقل الخبرات الدولية للحد من مقاومة مضادات الميكروبات.

وخلال شهر نوفمبر وبمناسبة الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات، نظمنا حملة #اتغير_تعيشها_بصحة على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك لزيادة التوعية المجتمعية بالـ AMR والتأكيد على أهمية تضامن الهيئات الصحية المحلية والدولية ورفع وعي الكوادر الطبية بما يسهم في تغيير عاداتنا قبل أن تغير الميكروبات

عاداتها مما يهدد صحة ملايين المرضى خاصة المتواجدين بوحدات الرعاية المركزة والمستشفيات.

4- ما الذي يميز شركة فايزر في مجال مكافحة مضادات الميكروبات؟

تعمل شركة فايزر بشكل وثيق مع مجتمع الأمراض المعدية عالمياً لمواجهة مقاومة مضادات الميكروبات من خلال برامج إدارة الاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات لضمان حصول المرضى على المضادات الحيوية الصحيحة، ووفقًا للإرشادات المناسبة، وبرامج لمساعدة الأطباء على فهم أفضل لأنماط المقاومة الحالية. ذلك بالإضافة إلى توفير الأدوية واللقاحات للمساعدة في علاج ومنع الالتهابات الخطيرة على مستوى العالم. كما تشارك فايزر فى عدد من المبادرات التي تساعد في زيادة الوعي المجتمعي عن الـAMR والحد من انتشار مقاومة مضادات الميكروبات.

5- كيف يمكن أن نواجه هذا التحدي الصحي؟

أود أن أشيد بجهود مؤسسات الدولة المعنية بالقطاع الطبي في هذا المجال وحرصهم على التعاون مع القطاع الخاص للتأكيد على الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، ومكافحة الاستخدام المفرط، والحد من انتشار مقاومة مضادات الميكروبات ونشر الوعي لدى المواطنين. وكما ذكرت، يتطلب الحد من انتشار مقاومة المضادات البكتيرية نهجا يعتمد على تعاون القطاع العام والخاص في مجال البحث والتطوير لإيجاد حلولاً متطورة والاستمرار في نشر الوعي عند المواطنين وفي المستشفيات ولدى العاملين في القطاع الصحي وتطبيق بروتوكولات الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية.

ونحن حريصون على الاستمرار في التعاون مع شركاؤنا في القطاع الصحي في مصر للتصدى لهذه القضية الهامة وتقديم الدعم للمشاريع والمبادرات التي تساعد في الحد من مقاومة مضادات الميكروبات.