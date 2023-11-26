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حدث في 8 ساعات| إجراءات جديدة لمواجهة ارتفاع أسعار السكر.. وإطلاق أول ATM لبيع وسحب سبائك الذهب

06:57 م الأحد 26 نوفمبر 2023
حدث في 8 ساعات| إجراءات جديدة لمواجهة ارتفاع أسعار السكر.. وإطلاق أول ATM لبيع وسحب سبائك الذهب

إطلاق أول ATM لبيع وسحب سبائك الذهب

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كتب- محمد عبدالناصر:
شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان وزارة التموين إطلاق أول ATM لبيع وسحب سبائك الذهب، خلال افتتاح الوزير علي مصلحي المعرض الدولي الثالث للذهب والمجوهرات، كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

أسعار السكر شقق دار مصر الدولار ماكينة الذهب مساعدات غزة معبر رفح

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