إعلان

BBC

نقابة الصحفيين تنظم يوما تضامنيا عربيا مع نساء وأطفال فلسطين

02:58 م الأحد 26 نوفمبر 2023

نقابة الصحفيين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- إسلام لطفي:

تنظم نقابة الصحفيين ولجنة المرأة يوما تضامنيا مع نساء وأطفال فلسطين يوم الأربعاء المقبل تحت شعار "منظمات دولية.. بمعايير مزدوجة.. أوقفوا العدوان.. ارفعوا الحصار"، وذلك ضمن فعاليات ١٦ يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

وبحسب ييان، يأتي اليوم بالتوازي مع فعاليات ووقفات تضامنية في عدد من الدول العربية تحت نفس الشعار.

يبدأ اليوم بوقفة صامتة بملابس الحداد والشارات السوداء من الساعة 5 إلى 6 مساء، يليها ندوة عن تاريخ نضال المرأة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الصهيوني يتحدث في الندوة أمال الأغا رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمناضلة الفلسطينية مريم أبو دقة وعدد آخر من الشخصيات النسائية والعامة.

كما يشمل اليوم فقرة قراءة جوابات لأطفال في فلسطين(بيت الحودايت) حول مشاهد العدوان تقديم الفنان محمد عبد الفتاح.

كما يشهد اليوم عرضا لأفلام توثق الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأطفال فلسطين.

نقابة الصحفيين فلسطين وقفات تضامنية هدنة غزة طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

الحكومة تهدد: سنتخذ هذا الإجراء إذا لم ينخفض سعر السكر خلال 10 أيام