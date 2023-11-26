وزير السياحة والآثار: نستهدف 30 مليون سائح.. وهذا موعد افتتاح المتحف الكبير

أمطار وانخفاض حرارة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد شاكر:

تصوير- نادر نبيل:

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير، تجرى على قدم وساق، مشيراً إلى أنه سيكون خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأشار عيسى، خلال اجتماعه مع الصحفيين المعنيين بتغطية ملف السياحة والآثار، والمنعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى بدء التشغيل التجريبي للدرج العظيم بالمتحف والسماح بزيارته، والذي يحوي العشرات من القطع الأثرية الضخمة بداية من 1 ديسمبر المقبل.

ودعا عيسى جميع السائحين والمصريين لزيارة المتحف المصرى الكبير وخوض تجربة معرض توت عنخ آمون التفاعلي والذي تم افتتاحه قبل أيام.

وأضاف عيسي: إن الوزارة تستعد لتحضير منتج جديد للسياحة الخليجية وتحسين التجربة السياحية والتى ستنطلق قريبا لتزيد من الحراك السياحي للمقصد المصري.

واستعرض الوزير، الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر التي أطلقتها الوزارة بهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وأوضح أن المنتج السياحي المصري غنى ومتنوع وهو ما يستلزم أن يقوم السائح بالتأكد من إعداد برنامج جيد لزيارته لمصر من خلال الشركات السياحية حتى يتسنى له الاستمتاع بكافة المقومات والأنشطة السياحية.