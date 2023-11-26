الحكومة تهدد: سنتخذ هذا الإجراء إذا لم ينخفض سعر السكر خلال 10 أيام

عمرو عبدالحميد: الامتحان الحقيقي كان في أوكرانيا.. والإعلام الغربي

كتب- محمد سامي:

تصوير _ هاني رجب:

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن جميع الآليات متاحة على الأرض، للحد من ارتفاع سعر السكر.

وتابع في تصريحات على هامش افتتاح مؤتمر نيبو للذهب: لو سعر السكر منزلش خلال 10 أيام هطلب من رئيس الوزراء التدخل وتحديد سعر إجباري.

وأضاف: المواطن اللي عاوز السكر بسعر مناسب موجود داخل المجمعات والشوادر بـ 27 جنيها، ومش هنقدر نغطي كل بقال صغير، وأي مواطن عنده اقتراح لتخفيض سعر السكر يقولي.

انطلقت فعاليات معرض نيبو للذهب والمجوهرات في دورته الثالثة، اليوم الأحد، والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر، بحضور الدكتور علي المصيلحى وزير التموين، واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، ومشاركة 200 عارض من كبرى شركات الذهب المحلية والعربية والأجنبية.