هل تؤثر الأزمة في السودان على مفاوضات سد النهضة؟.. خبيرة في الشؤون السودانية تجيب

كتب- حسن مرسي:

كشفت الدكتورة أماني الطويل، الخبيرة في الشؤون السودانية ومديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجي، عن تاثير الأزمة في السودان على سير مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وقالت الطويل، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، إن السودان شريك متفهم للمخاوف والمطالب المصرية، وطبيعة حركة النهر الهيدروليكية تفرض مصالح متقاربة بين الجانبين، مشيرة إلى أن مصر فقدت داعمًا أساسيًا (السودان) لها بسبب الحرب الجارية حاليًا.

وأضافت الخبيرة في الشؤون السودانية، أن الصراع السوداني يجعل الموقف الإثيوبي أفضل، وهذا ما يفسر عدم إحراز أي تقدم في المفاوضات التي تم الإعلان عنها في يوليو الماضي على هامش مؤتمر دول جوار السودان.

وأشارت الدكتورة أماني الطويل، إلى أن 300 ألف من المواطنين السودانيين تقدموا بطلبات استخراج تأشيرات دخول إلى الأراضي المصرية، وهناك ضغوط مرعبة على السفارة المصرية والقنصليات بالسودان في ظل انقطاع الكهرباء، مشيرة إلى أن معظم طلبات التأشيرات إلى مصر سببها احتياجات الأسر لاستكمال تعليم أبنائها خاصة في مراحل الجامعات.