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BBC

"القاهرة الإخبارية": مصر تنجح في إنهاء أزمة تبادل الأسرى

09:19 م السبت 25 نوفمبر 2023

نقل الأسرى من سجن عوفر

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنه بعد تعثرالمفاوضات اليوم، مصر نجحت في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة، والأسرى الفلسطينيين، بعد تعثرها لأسباب فنية، وسيجري استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة اليوم، كما كان مقررا لها، بحسب نبأ عاجل.

ومضى على دخول الهدنة الإنسانية التي جرى الاتفاق عليها بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة 24 ساعة، فيما نعم أهالي قطاع غزة بنوم هادئ لأول مرة منذ 49 يوما، بعد أن عانوا من القصف برا وبحرا وجوا بطائرات ومدفعية والزوارق الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي.

الوساطة المصرية القطرية أزمة الأسرى هدنة غزة الاحتلال الإسرائيلي

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