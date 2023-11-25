إعلان

BBC

السيسي يبحث مع وزيري خارجية سلوفينيا والبرتغال تثبيت الهدنة بغزة

05:50 م السبت 25 نوفمبر 2023

السيسي يبحث مع وزيري خارجية سلوفينيا والبرتغال تثب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- محمد سامي:
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، "تانيا فاجون"، نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا، و"جواو كرافينيو"، وزير خارجية البرتغال، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الجانبين السلوفيني والبرتغالي رحبا بالهدنة الإنسانية المُعلنة بقطاع غزة، مثمنين الدور المصري القيادي، استراتيچياً وسياسياً وإنسانياً، على امتداد الأزمة منذ اندلاعها يوم 7 أكتوبر الماضي، والذي كُلل من خلال الوساطة المشتركة بالتوصل إلى الهدنة وتبادل الإفراج عن الأسرى والمحتجزين، بالإضافة إلى دور مصر المُقدَّر كذلك في إجلاء الرعايا الأجانب من القطاع.

الرئيس السيسي خارجية سلوفينيا خارجية البرتغال هدنة غزة تانيا فاجون

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market