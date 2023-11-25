يضم 900 أسير فلسطيني.. 9 معلومات عن سجن عوفر بإسرائيل

كتب- إسلام لطفي:

يبحث البعض خلال الساعات الماضية عن سجن عوفر الإسرائيلي، الذي تردد اسمه مؤخرًا حيث أفرج منه عن الأسرى الفلسطينيين، ضمن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

ونشرت قناة القاهرة الإخبارية، معلومات عن سجن عوفر، والتي تمثلت في:

يتبع مصلحة السجون الإسرائيلية

يقع في بلدة بيتونيا جنوب غرب رام الله

يوجد به 900 أسير فلسطيني

السجن الوحيد الذي يحتوي على قسم الأطفال

مخصص للأسرى الفلسطينيين

يوجد به محكمة عسكرية ومركز توقيف

خلال عام 1988 حولته إسرائيل إلى مركز اعتقال

خلال 1995 أغلق عقب اتفاقية أوسلو

في 2006 نقلت مسئوليته إلى الشاباك