كفر الشيخ نموذجًا.. "محلية النواب" تشيد بجهود المحافظة ضد التعدي على أراضي وأملاك الدولة

كتب- سامح سيد:

أشاد النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بالجهود الناجحة للجهاز التنفيذي بمحافظة كفر الشيخ في مواجهة جميع الحالات الخاصة بالتعدي على أملاك وأراضي الدولة، موجهاً التحية والتقدير إلى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ؛ لحرصه في الحفاظ على أملاك الدولة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد جميع مَن يحاولون التعدي على أملاك الدولة.

وقال شمس الدين، في بيان له اليوم السبت، إن النجاحات الكبيرة التي حققتها محافظة كفر الشيخ تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على أملاك وأراضي الدولة، واستغلالها أفضل استغلال لصالح المواطنين؛ باعتبار أملاك الدولة من أملاك الشعب؛ لأن المستفيد الأول منها هو جميع المواطنين؛ لم يأت من فراغ وإنما جاء من خلال حسن إدارة المحافظة لهذا الملف، مؤكداً أن أكبر دليل يتمثل في محورَين في غاية الأهمية، الأول مواجهة وإفشال محاولات التعدي على أراضي وأملاك الدول في المهد؛ من خلال متابعة التنفيذيين والمختصين هذا الملف على مدار الـ24 ساعة يوميًّا.

وأضاف النائب أن المحور الثاني يتمثل في وضع وصياغة دستور جديد للعمل بالمحليات على مستوى نطاق محافظة كفر الشيخ، وبدأها اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بتطبيقها على نفسه؛ وهذا الدستور الجديد يتمثل في إلغاء الإجازات والراحة على المستوى القيادي للمحليات بكفر الشيخ؛ بما فيها إجازات يوم الجمعة والعطلات والإجازات الرسمية الأخرى وعلى مدار العام.

وأكد شمس الدين أن إلغاء قاموس الإجازات داخل المحليات على نطاق محافظة كفر الشيخ كانت له نتائجه الإيجابية في الحد من ظاهرة التعدي على أراضي وأملاك الدولة ومواجهة ظاهرة انفلات وارتفاع الأسعار داخل الأسواق ومراكز ومحلات بيع السلع، إضافة إلى متابعة الأداء داخل المستشفيات والمراكز الصحية وداخل مختلف المؤسسات التعليمية، مطالبًا رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بتطبيق النموذج الناجح بمحافظة كفر الشيخ على جميع المحافظات الأخرى.