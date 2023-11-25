رئيس "إفريقية النواب": السيسي نجح في إفشال مخطط تهجير الفلسطينيين

كتب- سامح سيد:

أشاد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بجميع القضايا والملفات التي تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمؤتمر "تحيا مصر.. استجابة شعب.. تضامنا مع فلسطين"، مؤكدًا أن الرئيس السيسى وضع النقاط فوق الحروف ورسم خارطة طريق واضحة المعالم لإنهاء الحرب التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.

كما أشاد "الجبلي" بتأكيد الرئيس السيسى على ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار والعودة لطاولة المفاوضات للوصول إلى سلام عادل وشامل وقائم على إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق وفى مقدمتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وعاصمتها "القدس الشرقية".

وأشار إلى أن مؤتمر "تحيا مصر" باستاد القاهرة بحضور الرئيس السيسى كشف عن وقوف الشعب بجميع انتماءاته السياسية والشعبية والحزبية خلف الرئيس السيسى وتأييده فى كل ما يتخذه من إجراءات، من أجل الحفاظ على أمن مصر القومى والحفاظ على حدودها وأظهر للعالم كله الجهد الكبير الذى تقوم به مصر منذ 7 أكتوبر على عدة محاور فى مقدمتها الحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية حدودها والرفض وبشكل قاطع للتهجير القسري للفلسطينيين وعدم تصفية القضية الفلسطينية وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال إنه يكفى الرئيس السيسى شرفاً أنه كشف للعالم بجميع دوله ومنظماته محاولات تنفيذ مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين قسريا إلى مصر وأن مصر هى المستهدفة ولكن موقف الرئيس كان قاطعا حاسما صارما وتصرفات الرئيس واتصالاته وتصريحاته كانت ذكية وواضحة للغاية ولذلك نجح فى إفشال هذا المخطط خاصة أن رؤية الرئيس السيسى كانت واضحة وحاسمة ولقيت تأييداً دولياً واسع النطاق حتى من الرئيس الأمريكى بايدن.

ووجه تحية لتأكيد الرئيس السيسى منذ البداية على أن أمن مصر خط أحمر وأن تهجير الفلسطينيين قسريا الى سيناء خط احمر وتصفية القضية على حساب مصر خط أحمر وقطع المساعدات الإنسانية عن سكان القطاع أمر مرفوض تماما.

واعتبر تأكيد الرئيس أن 70٪ من حجم المساعدات الإنسانية مصرية، 8400 طن من إجمالي 12 الف طن دخلت الى القطاع عبر معبر رفح المصرى وأمر يدعو كل مصرى للفخر والشرف والتباهى بمثابة رسالة مصر لجميع دول العالم بصفة عامة والدول الكبرى والغنية بصفة خاصة للإسراع فى تقديم جميع أنواع المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء إلى الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة لتخفيف المعاناة عنهم بعد قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلى بتدمير المستشفيات والمدارس والمنشات الحكومية والمنازل والبنية التحتية داخل قطاع غزة.