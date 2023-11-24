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BBC

خبير مروري: عقوبات رادعة لمجابهة جرائم التلاعب أو الطمس في اللوحات المعدنية

11:58 م الجمعة 24 نوفمبر 2023

أرشيفية

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كتب- حسن مرسي:
قال اللواء مدحت قريطم، الخبير المروري، إن الحبس 6 أشهر أو الغرامة من ألف إلى ألفي جنيه عقوبة طمس اللوحات المعدنية للمركبات أو التلاعب في أرقامها، بالإضافة إلى حجز المركبة إداريًا.

وأوضح قريطم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، مساء الجمعة، أن النائب العام وجه بمجابهة جرائم التلاعب أو الطمس في اللوحات المعدنية، مشيرًا إلى أن محكمة جنح المرور تصدر أحكاماً رادعة بالحبس في قضايا طمس اللوحات المعدنية.

ونوه الخبير المروري مدحت قريطم، بضرورة حصول المشتري لسيارة من معارض السيارات على اللوحات التجارية حتى لا يقع في مخالفة اللوحات، مشيرًا إلى أن اللوحات التجارية يصدرها المرور ومرخص بها لتجار السيارات وأصحاب المصانع.

اللوحات المعدنية أرقام السيارات مدحت قريطم

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