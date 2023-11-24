نساء فلسطين تحت القصف.. ندوة ترصد الإجرام الإسرائيلى في مكتبة مصر الجديدة غدا



كتب- محمد شاكر:

تنظم جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى في الخامسة من مساء غد السبت ندوة بعنوان "نساء فلسطين تحت القصف ومعاناة النزوح"، والتى ترصد ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلى من انتهاكات ضد الانسانية في فلسطين وتعمده قتل النساء والاطفال بدم بارد.

وأكد الدكتور نبيل حلمى، أن استباحة قوات الاحتلال الإسرائيلي للدم الفلسطيني هو نتيجة الإفلاس القانوني والأخلاقي الذي يخيّم على المجتمع الدولي وصمته المريب بما يتعلق بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أن الندوة تنفذها مكتبة مصر الجديدة العامة، بالتعاون مع مؤسسة المرأة الجديدة العامة في لقاء تضامني مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا على أن الندوة تأتي مواكبة لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وفى اليوم الأول من بداية لحملة اتحدوا!

يشارك في الندوة الدكتورة هند الشلقاني مدير الدراسات والنشر والإعلام بمنظمة المرأة العربية، سوف تتحدث عن الحروب والنزاعات المسلحة وآثارها على النساء، وسيتم عرض فيديو للناشطه الحقوقية والنسوية الفلسطينية لونا عريقات من قلب فلسطين للتحدث عن معاناة النساء في فلسطين، في حضور آمال الأغا رئيس اتحاد المرأة الفلسطينية في مصر والتى تتناول وضع النساء في فلسطين ومعاناتهم في الحرب، وتدير الندوة لمياء لطفي مديرة برنامج الآليات الدولية وممثلة مؤسسة المرأة الجديدة.

وفى السياق ذاته تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل في الواحدة من ظهر غد السبت احتفالية باليوم العالمى للمقاومة الفلسطينية بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة سوف يتم تقديم ندوة عن فلسطين والاحتلال الاسرائيلى، وعمل جدارية للأحداث الحالية بمشاركة مدربين التربية الفنية بالمكتبة وتصنيع أعلام فلسطين ومصر بجانب رسم على الوجه لعلم مصر وفلسطين.