حصاد "التنمية المحلية" في أسبوع..متابعة مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية وضمان توافرها للمواطنين

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 62 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 18 وحتى 24 نوفمبر الجاري.

ويرصد "مصراوي"، أنشطة وزارة التنمية المحلية خلال الأسبوع الماضي، كما يلي:

*السبت 18 نوفمبر*

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تقريراً حول متابعة جهود صندوق التنمية المحلية منذ بدء العام المالي الحالي 2023/2024 وحتى شهر نوفمبر الحالي، حيث تمكن الصندوق من تمويل 919 مشروعاً بإجمالي استثمارات حوالى 18 مليون جنيه منها 15 مليون جنيه قروض من الصندوق للمستفيدين ، و3 ملايين جنيه مشاركة من المستفيدين في تنفيذ المشروعات، وذلك في 22 محافظة وهى الجيزة والقليوبية والمنيا والدقهلية وسوهاج والوادي الجديد والمنوفية وقنا والشرقية والإسماعيلية وأسوان والبحر الأحمر وبنى سويف ودمياط وأسيوط والغربية والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد والفيوم وشمال سيناء ومطروح، وتنوعت المشروعات ما بين الإنتاج الحيواني والداجنى ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

وكشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن الدورات التي يتضمنها الأسبوع التدريبي الخامس عشر للخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2023/2024، والمنفذ بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يوم الأحد الموافق 19/11/2023، والتي تتضمن 6 دورات تدريبية وهي : دورة البرنامج المتكامل لإدارة المشاريع الاحترافية، ودورة التأهيل للتقدم لمسابقة التميز الحكومي للمراكز التكنولوجية، ودورة الكتابة الصحفية والتعامل مع الإعلام وتحسين الصورة الذهنية للمحليات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ودورة تحسين خدمات المراكز التكنولوجية وتنمية الموارد الذاتية للمحافظات، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال التطورات التشريعية الجديدة واصدار التراخيص، ودورة المتحدثين الرسميين بالمحافظات والتي تعقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ، لافتًا إلي أن دورات الأسبوع الحالي يستفيد منها 182 متدربًا من جميع المحافظات.

*الأحد 19 نوفمبر*

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ والرياح المثيرة للأتربة، وسقوط الأمطار التي تتعرض لها المحافظات خلال الـ ٢٤ ساعة القادمة، وذلك نظرا لتوقعات الأرصاد الجوية بأن تشهد محافظات والسواحل الشمالية يوم الأحد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وكلف وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتنسيق المستمر مع غرف عمليات المحافظات، للتدخل السريع لمواجهة أي طوارئ، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء في هذا الشأن لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.

واستقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص إزالة التعديات، ومتابعة مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، وبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها علي أرض المحافظة ومعدلات تنفيذها وتذليل أية معوقات أو عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية.

*الأثنين 20 نوفمبر*

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً حول جهود مبادرة "سند الخير" والتي أطلقتها الوزارة في 31 مارس 2022 وحتى نهاية الأسبوع الماضي، والتي استمرت على مدار ٨٠ أسبوعًا، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا في 16 محافظة كمرحلة أولى، موضحًا أن حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها وحتى الأسبوع الماضي وصل إلى حوالي ٣٩١,٤ مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المبادرة شهدت إقبالا كبيراً من المواطنين على شراء السلع خلال الأسبوع الـ ٨٠، حيث بلغ حجم المبيعات به أكثر من ٤,٧ مليون جنيه.

وتابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على مدار الساعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في التعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار التي تتعرض لها بعض محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية و الري، وتلقي اللواء هشام آمنة تقريراً مفصلاً من غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالوزارة بشأن مستجدات الوضع وجهود المحافظات التي تعرضت لموجة الطقس السيء في عمليات شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار، لعدم التأثير على حركة سير المواطنين .

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ومشاركة المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، ووجه اللواء هشام آمنة خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة العامة، التحية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لأنه كان السبب والداعم الرئيسي في صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن قانون التصالح جاء ملبيا لكل الجهات، وهدفه مساعدة جميع المواطنين.

*الثلاثاء 21 نوفمبر*

استقبل اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اللواء "هشام آمنة" وزير التنمية المحلية، بمقر رئاسة العربية للتصنيع، وذلك بحضور قيادات الهيئة والوزارة ،وشهد الإجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى محافظات الجمهورية ، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، ورفع التراكمات التاريخية طبقاً لعقود مراحل البنية الأساسية الأولى والثانية والثالثة والرابعة ، كما استعرض رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزير التنمية المحلية ما تم تنفيذه من مشروعات على أرض المحافظات خلال الفترة الماضية ، وما سيتم تنفيذه من توريد للمعدات الخاصة بالمحطات الوسيطة الثابتة في عدد من المحافظات لسرعة الإنتهاء من تسليم تلك المشروعات خاصة بعد الإنتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 100 % .

وشهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، احتفال جمعية الصداقة المصرية الصينية بمناسبة مرور 65 عاما علي إنشائها، أقيم الاحتفال بقصر عابدين بمشاركة الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني ود. عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق و اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والسفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق والسفير أحمد والي رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية ، والوزير/ يانج وانمينج رئيس جمعية الشعب للصداقة بين الصين والشعوب الأجنبية ، ولياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، ولي مينجيوان رئيس وفد مقاطعة شانسي، وعدد من الوزراء والسفراء السابقين وأعضاء السلك الدبلوماسي بالقاهرة.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، وفي مستهل الاجتماع أشار رئيس الوزراء الي حرصه علي المتابعة الدورية لتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية التي تتبناها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص لمجابهة ارتفاع الأسعار في عدد من السلع الغذائية، وتطرق رئيس الوزراء الي ضرورة التنسيق المستمر من اجل تذليل أي تحديات تواجه عملية توفير السلع خاصة بين مسئولي الغرف التجارية والبنك المركزي لسرعة توفير المكون الدولاري .

*الأربعاء 22 نوفمبر*

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي قامت بها المحافظات لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية منذ بدء توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة واسترداد حق الشعب.

وشارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في الاجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي رقم 265 برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، والذي أكد رئيس الوزراء خلال علي اهتمام الدولة بملف الصناعة الذي يحظى بأولوية متقدمة علي أجندة عمل الحكومة من خلال برنامج محدد لتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه لقيادة نمو الاقتصاد المصري .

*الخميس 23 نوفمبر*

عقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، إجتماعاً مع السادة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية في العاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان؛ لمتابعة جهود المحافظين في تنفيذ مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء؛ لخفض أسعار السلع الغذائية وضمان توافرها وإتاحتها للمواطنين بالسعر والجودة المناسبة ، كما تطرق الاجتماع إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها في الرقابة على الأسواق بالتعاون مع مديريات التموين ومباحث التموين والإدارة المحلية وباقى الجهات المعنية الأخرى .

واستقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف المجالات.

واختتمت وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات البرنامج الاحترافي المتكامل للإدارة الرقمية للمشروعات، الذي تم عقده خلال الفترة من 19 – 23 نوفمبر 2023 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة تحت رعاية كل من اللواء هشام آمنة التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإشراف المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي.

كما اختتم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يوم الخميس الموافق 23/11/2023 فعاليات الأسبوع الخامس عشر من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤والذي تضمن تنفيذ ٤ دورات تدريبية وهي : دورة التأهيل للتقدم لمسابقة التميز الحكومي للمراكز التكنولوجية، ودورة الكتابة الصحفية والتعامل مع الإعلام وتحسين الصورة الذهنية للمحليات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ودورة تحسين خدمات المراكز التكنولوجية وتنمية الموارد الذاتية للمحافظات، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال التطورات التشريعية الجديدة وإصدار التراخيص، واجتازها ١٢٣ متدربا ، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات، وتستمر دورة المتحدثين الرسميين بالمحافظات والتي تعقد بمقر الاكاديمية الوطنية للتدريب بالتنسيق مع الوزارة للأسبوع القادم.

وشارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي لمشروع المتحف المصري الكبير، وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه بصورة دورية على متابعة أعمال تنفيذ المتحف المصري الكبير، وكذا تطوير المنطقة المحيطة به، بهدف تذليل أى عقبات، ودفع وتيرة الأعمال.