بكري: السيسي يحمل إسرائيل مسئولية عدم وصول المساعدات لقطاع غزة

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الكيان الصهويني يرتكب جرائم إبادة في غزة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يحمل إسرائيل المسئولية في عدم توصيل المساعدات لقطاع غزة.

وقال مصطفى بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر قدمت 70% من حجم المساعدات الدولية لغزة، وهو ما يعكس الدور المصري القوي في تفديم الدعم للشعب الفلسطيني.

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار، أن مصر لم تغلق معبر رفح أبدا رغم ضروفها الصعبة التي تمر بها، مؤكدا أن مصر لها دور محوري في المنطقة، وتحتضن 9 ملايين من الضيوف، كما قدمت أكثر من 8 آلاف طن من المساعدات التي دخلت قطاع غزة.