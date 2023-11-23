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BBC

السيسي عن المساعدات لغزة: "اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني"

04:54 م الخميس 23 نوفمبر 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، سنستمر في دعمنا ومساندتنا خلال الأيام القادمة لغزة؛ والشعب المصري بكل أطيافه سوف يساهم في ذلك، واللي فات كوم واللي جاي كوم تاني.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، مقر فعالية "تحيا مصر وفلسطين"، باستاد القاهرة الدولي.

ويعقد المؤتمر بعد قليل، وسط حضور جماهيري من مختلف أطياف الشعب المصري، مساء اليوم الخميس.

ويشهد المؤتمر، حضورًا واسعًا من الشخصيات العامة والسياسية؛ لدعم الأهالي والضحايا بقطاع غزة.

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