السيسي عن المساعدات لغزة: "اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني"

كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، سنستمر في دعمنا ومساندتنا خلال الأيام القادمة لغزة؛ والشعب المصري بكل أطيافه سوف يساهم في ذلك، واللي فات كوم واللي جاي كوم تاني.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، مقر فعالية "تحيا مصر وفلسطين"، باستاد القاهرة الدولي.

ويعقد المؤتمر بعد قليل، وسط حضور جماهيري من مختلف أطياف الشعب المصري، مساء اليوم الخميس.

ويشهد المؤتمر، حضورًا واسعًا من الشخصيات العامة والسياسية؛ لدعم الأهالي والضحايا بقطاع غزة.