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أمين الفتوى يوضح حكم شراء سيارة بقرض من البنك - فيدي

12:30 ص الخميس 23 نوفمبر 2023

الدكتور محمود شلبى

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كتب - مصراوي:

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول حكم شراء سيارة عن طريق البنوك او الشركات.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء، إن هناك قاعدة فقهية استخلصها الفقهاء المعاصرون، من الأصول والفروع الفقهية، حول إذا ما توسطت السلعة فلا وجود لشبهة الربا".

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه ما دام يوجد سلعة بين طرفين، فإن التعامل يكون جائزًا ما دام تم الاتفاق على الثمن، والمواصفات وهناك تراضى بين كل الأطراف ".

الدكتور محمود شلبي حكم شراء سيارة بقرض سيارة بقرض من البنك أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

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