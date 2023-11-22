ضبط نظارات معظمة مع راكب قادم من السعودية بمطار برج العرب

كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي، محاولة تهريب كمية من النظارات المعظمة، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه فور وصوله من دولة السعودية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من مطار جدة علي الطائرة السعودية، اشتبهت مي النشار رئيس الوردية ومحمد سامي مأمور حركة في راكب مصري الجنسية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد حنيش ومحمد صالح وأحمد سعيد مأموري الفحص بالأشعة، أفادوا بوجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة، وشكل علي سعد مدير ادارة الجمرك لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا، ضمت أحمد جمال مأمور حركة ومحمد الجوهري مفتش مكافحة التهرب الجمركى وجهاد جلال بالأمن الجمركي، وتبين وجود 12 منظار مقرب مزدوج العين ( نظارة معظمة)، وتقدر التعويضات الجمركية المستحقة بحوالى ٧٢ ألف جنيه.

قرر مصطفى العربي مديرعام المواني الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤٣، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.